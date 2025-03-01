Kocaeli'de yaralı hamile kadını taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

DHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralı bir hamile kadını taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti.

AMBULANS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Yüksekten düşerek ağır yaralanan ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen kadını taşıyan H.D. yönetimindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, İzmit yönüne ilerlerken, Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe Kavşağı’na seyreden M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç trafik lambasını devirerek yeşillik alana savrulurken, ambulans sürüklenerek refüje çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından ambulansta bulunan üç sağlık görevlisi ile hafif ticari aracın sürücüsü M.N.K. ve yanında yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı hamile kadın ise kazaya karışan ambulanstan alınarak başka bir ambulansla özel bir hastaneye nakledildi. Belediye ekipleri kazanın ardından yolda temizlik çalışması yaparken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.