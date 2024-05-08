Kocaeli'de yaya geçidinde genç kadın ölümden dönmüştü: Sürücü serbest kaldı D-100 yan yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarptığı 23 yaşşındaki Esra A. yaralanırken, cip sahibi sürücü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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DHA

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler, trafikte can almaya devam ediyor.

Halbuki böylesine basit bir kurala uymak oldukça kolay.

Ama yayaları önemsemeyen sürücüler için bu kuralın herhangi bir önemi yok.

Görüntüler Kocaeli'den

Son olarak Kocaeli'de feci bir kaza yaşandı.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi D-100 yan yolunda İstanbul istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki M.K.E.yönetimindeki cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Esra A.’ya çarptı.

Ekipler sevk edildi

Çarpmanın etkisiyle Esra A. savrularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam ediyor

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının, hastanede tedavisi devam ediyor.

Sürücü serbest bırakıldı

Cip sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)