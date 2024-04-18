Konya polisinden narkotik operasyonu: 7 gözaltı Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen 4 araçta kilolarca uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Karatay İlçesi Ereğli Yolu üzerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 araç takibe alındı.

Narkotik ekipleri bir yandan araçları takip ederken diğer yandan da ileride uygulama noktası kuruldu.

Narkotik ekiplerinden film gibi operasyon

Uygulama noktasına yaklaşan araçlar takip eden narkotik ekipleri eşliğinde durdurularak araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 parça halinde 7 bin 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'dan Zeki Dursun'un haberine göre; Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 16 bin 856 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.