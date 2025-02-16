Konya'da 2 kişinin öldüğü dünür kavgasında baba ve oğul tutuklandı

DHA

Konya'da vahşi cinayet...

Dün saat 14.00 sıralarında Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi 72417 Sokak'taki Semerkant Sitesi'nde meydana gelen olayda, eşi Recep Ülker ile tartışınca evi terk eden Meliha Ülker, eşyalarını almak için annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz ile birlikte kayınpederinin evine geldi.

Burada dünürler arasında çıkan tartışmada, kayınpeder Halil İbrahim Ülker, tabancayla Şadiye Aydın ile Selahattin Boz'a ateş etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydın ve Boz’un cansız bedenleri, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüpheli Halil İbrahim Ülker ile olaya karıştığı öne sürülen oğlu Recep Ülker, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz da bugün ilçede toprağa verildi.