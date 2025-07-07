Konya'da acı olay: Gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesi merkez Camikebir Mahallesi 138025 Sokak'ta meydana gelen olayda, yakınları, gurbetçi olan ve evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Muammer Tümer'e ulaşamadı.
Bunun üzerine yakınları, Kulu'daki tanıdıklarına haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Eve gelen ve zile basan yakınları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ ANKARA ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ
Tümer'in cenazesi ölüm nedenin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.