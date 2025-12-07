Konya'da ailesin kızdı, aracını ateşe verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi, 40694 numaralı sokakta gece yarısı yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahısın sahibi olduğu aracını ateşe vererek yaktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri boş arsa üzerinde yanan araca müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay sonrası başlattığı çalışma sonrası araç sahibinin tartıştığı ailesine kızarak aracını ateşe verdiği iddiası üzerine olay yerinden kaçan şahsı yakalayarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.