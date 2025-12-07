Abone ol: Google News

Konya'da ailesin kızdı, aracını ateşe verdi

Beyşehir ilçesinde ailesiyle tartışan kişi, park halindeki aracını ateş verdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, şahıs gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 10:36
  • Konya Beyşehir'de ailesiyle tartışan bir kişi, aracını ateşe verdi.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
  • Şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesi  Hacıakif Mahallesi, 40694 numaralı sokakta gece yarısı yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahısın sahibi olduğu aracını ateşe vererek yaktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 

İtfaiye ekipleri boş arsa üzerinde yanan araca müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Polis, olay sonrası başlattığı çalışma sonrası araç sahibinin tartıştığı ailesine kızarak aracını ateşe verdiği iddiası üzerine olay yerinden kaçan şahsı yakalayarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

3. Sayfa Haberleri