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İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde seyir halinde olan beton mikseri önüne çıkan otomobile çarptı.

Kazada otomobil ters dönerken yol kenarına savrulup mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Beton mikseri şeritte bir süre ilerledikten sonra yavaşlayarak durabildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

İlçenin en işlek caddesinde yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.