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İHA

Konya'nın Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

B.Ç. idaresindeki 80 AT 442 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.