Konya'da dünür kavgası kanlı bitti: 2 ölü

İHA

Bugün öğle saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İzzetbey Mahallesi'nde, Semerkant Sitesi'nde trajik bir olay meydana geldi. Gelin M.Ü., eşinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle evini terk etti. Bir süre sonra, gelin M.Ü. annesi ve dayısıyla birlikte eşyalarını almak için geri döndü.

GELİNİN BABASI, DÜNÜRLERİNE ATEŞ AÇTI

Ancak, bu durum dünürler arasında gerilime yol açtı ve kısa süre içinde tartışma kavgaya dönüştü. Olayın şiddet kazanmasının ardından, gelinin babası H.İ.Ü. (60) tabancayla devreye girerek, dünürleri olan gelinin annesi Şadiye Aydın ile dayısı Selahattin Boz'u vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki, Şadiye Aydın ve Selahattin Boz hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı H.İ.Ü. ve oğlu gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.