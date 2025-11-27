Konya'da ehliyetsiz sürücü, yolu uzatsa da polisten kaçamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda sıklaştırılmış uygulamalarla sürücüleri tek tek kontrol ediyor.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piri Esat Caddesi’nde yapılan gece denetimlerinde 42 PE 357 plakalı otomobil durduruldu.

EHLİYETİNİ DAHA ÖNCE KAPTIRDIĞI BELİRLENDİ

Araç sürücüsü alkol kontrolünden temiz çıkarken, yapılan sorgulamada sürücü belgesine geçtiğimiz ağustos ayında alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu tespit edildi.

Polislerin uyarıları üzerine konuşan sürücü, şunları söyledi:

Yeni işten çıktım, köye gidip geliyorum. Aday sürücü iken alkollü araç kullandığım için ehliyetim gitti. Otobüsle gitmiyorum, polise yakalanmamak için yolu 15 kilometre uzatıyorum. Yavaş yavaş geliyorum, yalana gerek yok.

EHLİYETİ TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

İşlemlerin ardından sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca hem ehliyetsiz araç kullanan sürücüye hem de aracın sahibine ilgili maddelerden toplam 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.