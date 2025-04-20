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İHA

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan Ravza Parkı'nda saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.V. (17) ve F.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ATEŞLEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.'yi bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.