Konya'da ikinci kattan düşen 63 yaşındaki kadın ağır yaralandı

İHA
Konya'nın Kulu ilçesinde 63 yaşındaki S.B., oturduğu evin ikinci kat balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak kadını hastaneye sevk etti.
ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
Tedavi altına alınan S.B.'nin şizofreni hastası olduğu belirtilerek, psikolojik rahatsızlığının bu kazaya neden olmuş olabileceği öne sürüldü.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Ancak olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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