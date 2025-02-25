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Konya'da ikinci kattan düşen 63 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Konya'da ikinci kattan düşen 63 yaşındaki kadın ağır yaralandı Kulu'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki kadın, oturduğu evin balkonundan düşerek hastanelik oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.