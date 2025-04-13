İHA
Konya'nın Meram ilçesinde iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar’ı göğsünden vurdu.
CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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