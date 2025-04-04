Konya'da motosikletle çarpışan bisikletli, kurtarılamadı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde, şehirler arası terminal yönüne seyreden 17 yaşındaki S.E.K. yönetimindeki plakasız motosiklet, aniden önüne çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Mehmet Döşemeci'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, bisiklete çarpan motosiklet savrularak refüjdeki demir direğe çarptı ve karşı şeride geçti. Aynı zamanda, bisikletten savrulan Döşemeci de yola düştü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.