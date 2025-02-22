Konya'da öğretmeni vuran saldırgan tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda dün sabah saatlerinde okulu basan bir şüpheli, öğretmen Cihan Güçlü'nün bulunduğu sınıfa girdi.
Güçlü'nün engelli öğrencisi I.K.'nın ağabeyi olan Kerem Karakaya, öğretmeni zorla sınıftan dışarı çıkarttı.
Tartışma sırasında cebinden silah çıkaran Kerem Karakaya, 3 el ateş ederek öğretmeni sırt, kasık ve sol bacağından vurdu.
Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"ENGELLİ KARDEŞİMLE İLGİLENMEDİ VURDUM"
Yaralı öğretmen, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi Kerem Karakaya, Cihan Güçlü'yü, engelli kardeşi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle vurduğunu iddia etti.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, Karakaya'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Karakaya tutuklandı.
Cihan Güçlü'nün tedavisi ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda devam ediyor.
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