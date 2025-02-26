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DHA

Bugün saat 17.30 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında, hastaneden çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobilde patlama meydana geldi.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

3 AYLIK BEBEK VE TEYZESİ CAN VERDİ

Patlama sonucunda, 3 aylık Mustafa ve 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Anne Fatma Çakmak (22) ve baba Halil Çakmak (22) ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEBEK, YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Fatma ve Halil Çakmak çifti, tedavi gördükleri yeni doğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıkmışlardı.

PATLAMANIN NEDENİ OKSİJEN TÜPÜ

Bebek ve teyzesinin hayatını kaybettiği yangının, otomobilde bulunan ve tedavi için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.