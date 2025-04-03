AA
Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen kazada, 53 yaşındaki A.Ş. akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada T.A’nın kullandığı otomobil, A.Ş’ye çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü T.A. ise polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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