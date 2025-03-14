Konya'da para çektikten sonra düşüp öldü

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Metin Akyel, para çekmek üzere Cafer Baran Caddesi'nde bulunan bir bankaya gitti.

Burada işlemlerini tamamlayan ve parasını alan Akyel, bankadan çıktığı sırada dengesini kaybetti.

Akyel, aniden yere düşerek başını sert zemine çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin Akyel, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.