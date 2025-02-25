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Konya'da polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Konya'da polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri Traktör yüklü tırın polis aracına arkadan çarptığı ve 1 polisin şehit olup, 2 polisin ağır yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.