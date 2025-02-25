İHA
Konya'dan akşam saatlerinde acı bir haber geldi...
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta saat 17.45 sıralarında yaşanan kazada, traktör yüklü tır, polis aracına arkadan çarptı.
1 POLİS ŞEHİT OLDU
Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu.
Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı.
Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat ise sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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