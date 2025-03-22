DHA
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan davulcuları arasında, bahşiş paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.
YARARILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tedavisi tamamlananlar ile birlikte toplam 16 kişi, gözaltına alındı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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