Konya'da sevgilisinin evinde karşılaştığı şahsı öldürdü

DHA
Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde Murat K., sevgilisi G.C.'nin evinde Arif Bozkurt'la karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Murat K., Bozkurt'a bıçakla saldırıp yaraladı.
Murat K. daha sonra kanlar içinde kalan Bozkurt'u, otomobiliyle Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Doktorlar, acil servise alınan Bozkurt'un öldüğünü belirledi. İhbar üzerine Murat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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