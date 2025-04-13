Konya'nın Meram ilçesinde, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi, Yaylapınar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi.
Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.
ŞÜPHELİ TAVIRLARI TAKSİCİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı.
Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs, bu kez arka koltuğa geçti.
Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı.
SALDIRGANA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
O sırada araçtan inen şüpheli, bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı.
Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti.
Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.
SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Gasp girişimi sırasında yaşanan tüm anlar taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
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