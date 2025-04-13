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Konya'da taksici gasp girişimini biber gazıyla önledi

Konya'da taksici gasp girişimini biber gazıyla önledi Meram ilçesinde bir kişi müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunurken, taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.