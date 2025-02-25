Konya'da tır, polis aracına çarptı: 1 şehit, 2 yaralı

Bugün saat 17.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki Saadet ve Okyar Caddesi kavşağında, plakası 42 AFY 470 olan traktör yüklü tır, 42 A 7258 plakalı polis aracına arkadan çarptı.
1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2 POLİS AĞIR YARALANDI
Kazada, bir polis memuru olay yerinde şehit olurken, iki polis memuru ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konya Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
25.02.2025 Günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir TIR’ın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
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