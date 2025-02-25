Konya'da tır, polis aracına çarptı: 1 şehit, 2 yaralı

DHA

Bugün saat 17.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki Saadet ve Okyar Caddesi kavşağında, plakası 42 AFY 470 olan traktör yüklü tır, 42 A 7258 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2 POLİS AĞIR YARALANDI

Kazada, bir polis memuru olay yerinde şehit olurken, iki polis memuru ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: