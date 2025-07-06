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Konya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Derebucak ilçesinde, Beyşehir-Antalya kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA AA
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Konya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı..

Beyşehir-Antalya kara yolunun 45. kilometresinde seyreden  G.S.Y. idaresindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, Derebucak ilçe merkezi girişi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

2 ARACA ÇARPTI

Sürüklenen araç, sürücüsünün adı bilinmeyen  07 VFV 91 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan G.S.Y.'nin aracı bu kez ise, 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı.

7 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi ile Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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