Küçükçekmece'de motosikletle akrobasi yaparken 3 kişiye çarptı Motosikletle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasına dalarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Saat 16.20 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde Doğukan K., İstanbul Caddesi üzerinde kullandığı 34 HFK 679 plakalı motosiklet ile tehlikeli hareketler yaparak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıktı, yayalara çarptı

Kaldırıma çıkan motosiklet yayalara çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Doğukan K. ile kaldırımda yürüyen Büşra T., Fikriye T. ve Muhammet Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)