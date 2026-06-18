Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i artık yok! Kadrodan çıkarılan Onur Dilber isyan etti

Ekranların sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber’in ayrılığı gündem oldu.

"ŞAŞIRARAK ÖĞRENDİM"

Onur Dilber, sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Dilber "TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

"ZAMANI GELİNCE SÖYLERİZ İNŞALLAH"

Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…" diyerek şunları yazdı.