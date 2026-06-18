Mutlu gün! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Uzun zamandır birlikte olan ve İlişkilerini evlilikle taçlandırma kararı alan ünlü çift Derya Uluğ ile Asil Gök, nişanlandı.
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sonunda muradına eriyor! Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıldır birlikte yaşadığı Asil Gök ile yeni bir adım attı.
NİŞAN VAR
İkili, evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı. Aile arasında düzenlenen bir törenle yüzük takan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.
Asil Gök, şubat ayında Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Ünlü şarkıcı "Evet" yanıtını vermişti.
İkili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini de mutluluklarına ortak etmişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi