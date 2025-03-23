Kütahya Fatih Sanayi Sitesi'nde yangın

İHA

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde yer alan Fatih Sanayi Sitesi'nde, yükselen yoğun siyah dumanlar dikkat çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, hızlı bir müdahalede bulundu.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının, sanayi sitesindeki hurda lastiklerin tutuşmasıyla başladığı belirlendi. Alevlerin çevreye yayılmadan ve yakındaki yüksek gerilim hattına ulaşmadan kontrol altına alınması, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mümkün oldu. Yangın, çok sayıda hurda lastiğin alevlere teslim olduğu alanda büyük bir felakete yol açmadan, ekiplerin yoğun çabasıyla tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.