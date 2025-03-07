Kütahya'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu hakkında üç banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dört bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. isimli kadın yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesinde Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakalana suçlu, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.