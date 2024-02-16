Kütahya'da AIDS paniği! Fuhuş yapan Faslı taşıyıcı çıktı Fuhuş yaptığı tespit edilen Faslı üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi. Şahıs için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İHA

Kütahya'da AIDS tedirginliği var...

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı.

Faslı travestinin evinde fuhuş yapıldığı tespit edildi

Yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi'nde ikamet eden Fas uyruklu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anouar A. isimli travesti şahsın, adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

AIDS taşıdığı belirlendi

Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken, toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.

Şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)