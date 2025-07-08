Kütahya'da biçerdöver nedeniyle çıkan yangında, 2,5 dekar ekili alan zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, öğle saatlerinde Bağlaryanı mevkiinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım hasat edilen ekin saplarını tutuşturdu.

Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede buğday ekili alana sıçradı.

YANGIN 1,5 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, orman ve sağlık personeli sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucu çevredeki diğer ekili alanlara yayılmadan söndürüldü.

2,5 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 2,5 dekar hububat ekili alan küle döndü.

Bu arada yangın mahalline gelen Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş yangın hakkında biçerdöver ve tarla sahipleriyle görüştü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.