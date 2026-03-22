Tel Aviv’de Türkiye endişesi: Netanyahu'nun hesapları altüst oldu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yakın çizgide yayın yapan Israel Hayom ve Ma'ariv gazeteleri, Türkiye’nin İran meselesindeki diplomatik hamlelerini manşetlerine taşıdı.

Israel Hayom yazarı Amit Segal ise analizinde, Ankara’nın bölgede artan etkisine ve “oyun kurucu” rolüne dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN BÖLGESEL HESAPLARI TAMAMEN ALTÜST OLDU"

Segal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile olan sarsılmaz dostluğu ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, İsrail'in bölgesel hesaplarını tamamen altüst etti." diye yazdı.

"ERDOĞAN'IN DOSTLUĞU NETANYAHU'YU GÖLGEDE BIRAKTI"

Amit Segal, İsrail'in stratejik yalnızlığına değindiği yazısında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Trump, Erdoğan'a Netanyahu'ya yaptığından çok daha fazla yatırım yaptı ve onu bölgedeki tüm kritik süreçlerin merkezine yerleştirdi. Ankara'daki lider, Trump'ın her adımda kendisiyle istişare ettiği bir dünya lideri konumuna yükselirken, İsrail bu derin işbirliğini sadece uzaktan izlemekle yetindi. Erdoğan'ın emrindeki devasa askeri güç ve ABD ile kurduğu stratejik bağ, bölgedeki tüm dengeleri Türkiye lehine değiştirdi."

Segal ayrıca, ABD'nin ateşkes konusunda Türkiye'nin hamlelerin doğusundaki üsleri kullanma Netanyahu yönetiminde "dilini yutacak kadar" büyük bir endişeye yol açtığına değindi.

MA'ARİV: İSRAİL'İN EN BÜYÜK RAKİBİ TÜRKİYE

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Ma'ariv ise değerlendirmesinde, Türkiye’nin bölgedeki etkisini giderek artırdığını vurgulayarak, bu yükseliş karşısında İsrail’in yetersiz kaldığı yönünde bir tespitte bulundu.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda izlediği sabırlı ve stratejik çizginin meyvelerini topladığını belirterek şu analizi paylaştı:

"İran'ın zayıflamasının ardından İsrail kendisini yeni ve çok daha dişli bir rakip olan Türkiye ile karşı karşıya buldu. Türkiye, İran'ın 'Şii Hilali' projesini sessizce ortadan kaldırırken, yerine kendi sarsılmaz nüfuzunu inşa etti. İsrail, hava gücü ve Amerikan yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışsa da, Türkiye'nin sahip olduğu demografik derinlik, kültürel güç ve 'muazzam büyüklükteki ordusu karşısında bölgesel hegemonya hedefi imkansız bir hayalden ibaret."