Kütahya'da bir genç annesini darbeden babasını dövdü

Kütahya'nın Merkez ilçesine bağlı Zafertepe Mahallesi Doruk Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde, S.S. (51), eşi A.S. (59) ile henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştı.

A.S., eşi S.S.’yi darbederek, silahla tehdit etti. O esnada, evde olan çocukları A.S., babası A.S.’yi darbetti. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN BABA-OĞUL TEDAVİ ALTINDA

Çıkan kavgada yaralanan baba A.S., anne S.S. ve oğul A.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan baba ve oğul tedavilerinin ardından gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan anne S.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.