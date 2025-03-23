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İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Hayrettin G. idaresindeki otomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI YARALANDI

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.