Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkii Tekirdağ istikametinde sabah saat 06.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve devrildiği görülüyor.