Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 06.30 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virxaı alamayarak devrildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.



Olayda ilk belirlemelete göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"