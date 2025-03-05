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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.