Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada gözaltı sayısı 7 oldu! Adliyeye sevk edildiler 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücülerin sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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İHA

Türkiye, dün sabah saatlerinde korkunç bir kazayla güne başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün saat 04.45 sıralarında, yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır, 61 kişi ise yaralandı.

Gözaltı sayısı 7 oldu

Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Yaşanan son gelişmenin ardından gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Bugün ise Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen ve yaralı olduğu için yürümekte zorlanan sürücülerden biri, basın mensuplarının kaza ile ilgili sorusuna, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm. Ben de sola kırdım, bir arabaya vurdum." dedi.

"Oldu işte..."

Diğer bir sürücü ise aynı soruyu, "Oldu işte ağabey." diyerek yanıtladı.

Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)