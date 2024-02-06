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Malatya'da konteyner kentte yaşayan çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor

Malatya'da konteyner kentte yaşayan çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz çocuklar konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor.