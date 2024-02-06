Malatya'da konteyner kentte yaşayan çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor

İHA
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep olmuştu.
Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde acı izler tazeliğini koruyor.
Konteynerlerin arasında oyunlar oynuyorlar...
Asrın felaketinde mağdur olan çocuklar ise her şeyden habersiz konteynerlerin arasında koşuşturup, inşa edilen parklarda oyun oynamaya devam ediyor.
Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerindeki masumiyet duygulandırıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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