Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 kişi tutuklandı Telefon dolandırıcılarına yönelik Malatya merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

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DHA

Telefon dolandırıcıları polis ekiplerini harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı.

15 kişiyi 11 milyon TL dolandırdılar

Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol koşullarıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)