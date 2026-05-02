Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Tokat'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Tokat merkez Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen D.G.(22) ile yabancı uyruklu üniversite öğrencisi R.H. (20) karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
D.G., bıçakla R.H.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
R.H., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)