Malatya'da 13 yaşındaki bir çocuk, evde hareketsiz halde bulundu

Malatya'da acı olay... Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yasin Adıyaman'ı aile yakınları evde hareketsiz halde buldu. HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Adıyaman'ın, küçük yaşından itibaren yatalak hastalığı bulunduğu ve yaklaşık 3 ay yoğun bakımda entübe kaldıktan sonra 10 gün önce taburcu edildiği öğrenildi. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler Yasin Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. ÖLÜMÜNÜN AĞIR HASTALIK NEDENİYLE DOĞAL SEBEPLERDEN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ Ölümünün ağır hastalık nedeniyle doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen Yasin Adıyaman'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

