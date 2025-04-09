Malatya'da iş yerini kundaklayan şahıs kendini yaktı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A., iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı.

Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.