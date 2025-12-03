Malatya'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpekleri sorun olmaya devam ediyor.

Bu kez Malatya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, ölümle burun buruna geldi.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN

Malatya-Elazığ karayolu eski şire pazarı mevkiinde Ö.F.Ç idaresindeki plakalı Volkswagen marka otomobil, önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

KÖPEĞE ÇARPMAKTAN KURTULAMADI, KENDİSİ DE YARALANDI

Bu sırada aracın çarptığı köpek telef olurken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.