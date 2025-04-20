Malatya'da öldürülen 8 aylık hamile Beste'nin babası: Kızımın katilini teselli etmişim

DHA

10 Nisan gecesi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde şok edici bir olay yaşandı. Alkollü olarak eve gelen Alican Kızılay (25) ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay (22) arasında başlayan tartışma, hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Beste Kızılay’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak ne yazık ki, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından Güzelyurt Mahallesi'ne defnedildi. Olaydan sonra hastane önünde gözaltına alınan Alican Kızılay, ifadesinde silahını temizlerken bir anda ateş aldığını ve merminin eşine isabet ettiğini savundu.

"O CANİ, KIZIMIN HAYATINA SON VERMİŞ"

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, olayın şokunu yaşarken, hastane önünde damadını teselli ettiğini, ancak olayın aslını öğrendiğinde büyük bir acı ile karşılaştığını belirtti. Özhan, kızının ve torununun kaybı nedeniyle derin bir yas yaşadığını ve Alican Kızılay’a duyduğu öfkeyi dile getirdi:

Daha bir yıl bile olmamıştı evleneli. Kızımı son olarak doktor kontrolüne götürmüştüm, torunumun doğumuna az kaldığını öğrenmiştik. Ertesi gün ise bu trajik olay yaşandı. İlk başta bana, kızımın balkondan düştüğü söylendi, ancak hastaneye geldiğimde tüm gerçek ortaya çıktı. O cani kızımın hayatına son vermiş.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Ahmet Fuat Özhan, Alican Kızılay’a en ağır cezanın verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi: