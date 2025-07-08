Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ş., E.Ş. ve N.Ş. ile E.G. arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine ateş açması sonucu M.Ş. yaralandı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Ş., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kavgaya karışan 3 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.