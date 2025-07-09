Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde 2 kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi koluna isabet eden kurşunla yaralanırken olayın zanlısı bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayın zanlısının yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.