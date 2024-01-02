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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.