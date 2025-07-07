Malatya'daki kazada tanker devrildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sivas yolu üzerinde A.T. yönetimindeki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan tanker yan yattı.
1 YARALI
Meydana gelen kazada sürücü A.T. yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SİVAS YOLUBİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Sivas yolu bir süre trafiğe kapatılırken, çekici tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.