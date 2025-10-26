Abone ol: Google News

Maltepe’de minibüs, yayaya çarptı

İstanbul Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 16:55
  • İstanbul Maltepe'de minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Emine Yazıcı'ya çarptı.
  • Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
  • Minibüs şoförü polis merkezine götürüldü ve kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

İstanbul Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi’nde bugün saat 13.45 sıralarında meydana gelen kazada, Gökhan B. yönetimindeki 34 M 1293 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Emine Yazıcı’ya çarptı.

YARALIYA OLAY YERİNDE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Yazıcı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yazıcı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs şoförü Gökhan B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yazıcı’nın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken minibüsün çarpması net şekilde görüldü.

